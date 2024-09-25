ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% عند مستوى 31048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 38165 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% عند مستوى 13461 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 7374 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% عند مستوى 10467 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% عند مستوى 3028 نقطة.