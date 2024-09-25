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سياسة

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشف عاطف أبو سيف، الكاتب والسياسي الفلسطيني، أخطر ورقة ضغط حاليا على بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وبموجبها قد يكمل الحرب أو يقرر إنهائها. 

وأوضح أبو سيف أن الاحتلال على عكس ما يتوقع البعض، سيزيد من ضرباته وهجماته على قطاع غزة بسبب انشغال الجميع بما يجري في لبنان والتصعيد مع حزب الله، وبالتالي لن يهتم أحد بما بأي جديد في ما يحدث منذ عام كامل بقطاع غزة. 

وأشار السياسي الفلسطيني إلى الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية حاليًّا رغم الصراع مع حزب الله، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يمارس القتل والاغتيال بشكل شبه يومي في مخيمات ومدن وبلدات الضفة الغربية بجانب الاجتياحات وإخلاء الأماكن السكنية والاعتقال.

 

سياسات الاحتلال في الضفة الغربية  

وأكد أن قوات الاحتلال تتبع نفس السياسات التي تستخدمها في غزة بالضفة الغربية، من تهجير جماعي لسكان بعض المناطق تحت حجة قيام الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية فيها، بعد أن يتم تعريف المنطقة بأنها «منطقة قتال خطرة». 

واختتم: نتنياهو لديه ما يقوله للغرب والمجتمع الدولي بغض النظر عن نتائج الحرب الدائرة في لبنان أو غزة أو الضفة، ويعرف كيف يهرب للأمام عندما يتعرض لأي ضغوط، مؤكدًا أن أخطر ورقة ضغط حاليا هي بقاء حكومته في السلطة، وعلى أساس هذا الهدف فقط، سيقرر توسيع دائرة المعركة أو إنهائها. 

 

ضربات الاحتلال في غزة والضفة 

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرين فجر اليوم الثلاثاء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وانتشل المسعفين جثامين أربعة شهداء، وعددا من الجرحى، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة حرب في محيط إسكان القلعة بمدينة خان يونس، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

 

كما شنت  الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة فجر اليوم على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في حيي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.

 

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