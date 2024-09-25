الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط يلتقي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا

أبو الغيط ووزيرة
أبو الغيط ووزيرة خارجية سلوفينيا، فيتو

التقى  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، مع تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا، رئيسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط حرص على تهنئة الوزيرة السلوفينية بمناسبة رئاسة بلادها لمجلس الأمن، معربًا عن أمله في أن تلعب سلوفينيا من خلال رئاستها دورًا داعمًا للقضايا العربية التي ستعرض على المجلس خلال هذا الشهر، خاصة في ضوء المستجدات الخطيرة للمنطقة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، واستمرار جرائم الاحتلال في فلسطين.

وعبر أبو الغيط عن تطلعه لدعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية خلال ما تبقى من عضويتها في مجلس الأمن والتي ستنتهي في ديسمبر 2025، خصوصًا أن سلوفينيا من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية مؤخرا، والتي اتخذت مواقف متوازنة كانت محل تقدير من الجامعة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطرفين ناقشا على نحو خاص تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، ومخاطر التصعيد الإسرائيلي المزعزع للاستقرار الإقليمي، خاصة بعد الضربات الهمجية التي نفذتها إسرائيل على لبنان  يوم الاثنين ٢٣ الجاري وراح ضحيتها مئات الضحايا.

كما تطرقا إلى الخطوات الدبلوماسية المرتقبة في الفترة القادمة من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، والانتقال بحل الدولتين من إطار الخطاب والنوايا إلى مجال التطبيق والتنفيذ.

وقال المتحدث إن أبو الغيط أكد خلال لقائه بالوزيرة السلوفينية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أبو الغيط أمام قمة المستقبل: مجلس الأمن بشكله وأدائه الحالي لا يلبي طموحاتنا المشتركة

أبو الغيط يلتقي الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزيرة خارجية سلوفينيا أبو الغيط الجامعة العربية ​ الأمم المتحدة

مواد متعلقة

أبو الغيط أمام قمة المستقبل: مجلس الأمن بشكله وأدائه الحالي لا يلبي طموحاتنا المشتركة

أبو الغيط يلتقي الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

أبو الغيط يوقع على مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمي

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

حقيقة تلوث مياه الشرب بالإسكندرية

أمير عزمي: جوميز لن يغير تشكيل الزمالك أمام الأهلي وأتوقع مشاركة ناصر ماهر

مستشار الرئيس للصحة يتوقع ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهر

هل تستهدف الدولة إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر؟ الحكومة ترد

مصطفى الفقي يكشف الخطوة المقبلة في الحرب على لبنان وموقف إيران (فيديو)

بدر عبد العاطي يعقد اجتماعا ثلاثيا مع وزيري خارجية اليونان وقبرص

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

قرار جديد من الكويت بشأن منح وسحب الجنسية

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية