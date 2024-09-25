ريزيدنس للتطوير تطلق "Redville" المرحلة الجديدة من مشروع أروما العين السخنة

وائل الشاهد – الرئيس التنفيذى للشركة: المرحلة الجديدة ذات طبيعة خاصة على مساحة ٢٥ فدان بمبيعات مستهدفة ٢.٥ مليار جنيه

التوقيع مع P. Zone العالمية لتنفيذ أعمال اللاجون وحمامات السباحة و"KAD" استشارى التصميم العام

أعلنت شركة ريزيدنس للتطوير العقاري عن إطلاق "Redville" المرحلة الرابعة والأكثر تميزا فى مشروعها الساحلي الرائد "اروما العين السخنة " بمواصفات خاصة جدا وعدد من الخدمات المتميزة والتصميمات المبهرة، التى تجعل المشروع واحدا من أهم المشروعات بالمنطقة.

وأشار وائل الشاهد – الرئيس التنفيذى للشركة أن مشروع اروما العين السخنة يتميز بطبيعة مختلفة عن اى مشروع وأن كل مرحلة من مراحل المشروع لها امتيازات مختلفة عن المرحلة الأخرى تجعل لكل منهم طبيعة خاصة تلبى رغبات العملاء، لافتا إلى أن مساحة المرحلة ٢٥ فدانا بمبيعات مستهدفة تصل إلى ٢.٥ مليار جنيه.

وأضاف الشاهد أن المرحلة الرابعة تمتاز بتصميماتها المعمارية المتميزة ذات الطابع اليونانى الحديث الممزوج بالأشجار والورود المتسلقة ذات اللون الاحمر الذى يعكس الحيوية والانطلاق الذى تمتاز به المرحلة علاوة على تنوع مساحات الوحدات، والتي تتراوح ما بين ٨٥ إلى ١٣٠ متر بأسعار تنافسيه، بتقسيمات داخلية للوحدات ما بين غرفة وغرفتين ، لتلبى احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات المميزة.

وأشار إلى حرص الشركة على توفير عدد من التفاصيل الخاصة بالمرحلة من خلال تنفيذ تصميم معمارى متفرد والتوقيع مع مكتب KAD الهندسى كاستشارى التصميم العام، بالإضافة إلى التوقيع مع شركة Zone P.الفرنسية، والتى ستتولى تنفيذ أعمال اللاجون وحمامات السباحة الخاصة بالمرحلة.

وأشار الشاهد إلى أن المرحلة تمتاز أيضا بكل ما يمتلكه مشروع أروما العين السخنة الذى يعتبر واحدا من أهم المشروعات القائمة فى هذه المنطقة، ويقع بالكيلو ٣٤ طريق السخنة السويس اى على بعد ١٢ كيلو من البوابات، وتبعد عن بوابات العاصمة الإدارية ٣٠ دقيقة فقط وبجوار كبرى المشروعات السياحية والخدمية الهامة بالمنطقة والمشروع مقام على مساحة ٨٥ فدانا مقسمة على ٤ مراحل تم تسليم وتشغيل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وتشغيلهما بالكامل منذ عام ٢٠١٨، وتم الانتهاء من الكتل البنائية للمرحلة الثالثة بنسبة ١٠٠ % وجار الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية، وبدء تسليم المرحلة بنهاية ٢٠٢٤، وستبدأ الشركة الآن أعمال الإنشاءات للمرحلة الرابعة، وسيتم تسليمها كاملة التشطيب بالتكيفات وطرح وحداتها بمعرض سيتى سكيب بتسهيلات وأسعار مميزة وتنافسية لفترة محدودة طوال أيام المعرض .

وجدير بالذكر أن مشروع روما العين السخنة الذى تنفذه شركة ريزيدنس للتطوير العقارى يعتبر من أهم مشروعات العين السخنة القائمة بالفعل، وبه العديد من الخدمات التى تجعلها وجهة أساسية لقضاء وقت ممتع،و تضمن للعميل الرفاهية والرقى، حيث أن هناك ٢٥ فدانا من مساحة المشروع عبارة عن خدمات، شاطئ رملي ممهد للنزول وبدون صخور تماما بالإضافة إلى اكبر مسطحات مائية بتوزيع فريد ومميز بكامل مساحة المشروع وألعاب مائية، ومناظر خضراء خلابة، ومارينا لليخوت، منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ١٢ حمام سباحة، نادى اجتماعى، جيم وسبا، علاوة على توافر كافة الخدمات من مطاعم وكافيهات وسوبر ماركت وعيادة يعملون بالمشروع طوال العام منذ ٢٠١٧، بخلاف الفندق الخاص بالمشروع وهو فندق " اروما " الذي يقدم أفضل الخدمات الفندقية للشاليهات طوال العام.