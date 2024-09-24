خطوات التقديم إلكترونيًا على شقق صبا بأكتوبر

تطرح وزارة الإسكان شقق مشروع "صبا" والذي يضم شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل والتقديم على الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا، ويتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه.

ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيا على شقق صبا بأكتوبر كالتالي:

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة المرور.

في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك يقوم المتقدم بالضغط على (تسجيل حساب جديد) ثم اتباع التعليمات الخاصة بإنشاء الحساب الجديد عن طريق إدخال البيانات الأساسية (اسم العميل - العنوان الرقم القومي للعميل - البريد الإلكتروني للعميل "الإيميل"- رقم التليفون) ويتم إرفاق صورة البطاقة الشخصية للعميل وفي حالة الحجز باسم القصر يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للولي الطبيعي أو للوصي “وجه وظهر في ورقة واحدة وشهادة ميلاد القاصر”.

وفي حالة ما إذا كان المتقدم للحجز شخصًا اعتباريًّا فإنه يكون للممثل القانوني أو صاحب الشركة أو المفوض التسجيل بأسمة الشخصي والرقم القومي الخاص به.

يفضل تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور.

ويتم إرسال رسالة نصية (SMS) على رقم التليفون المسجل من قبل العميل تحتوي على كلمة مرور مؤقتة ويتم استخدامها لإنشاء كلمة السر الدائمة "من اختيار المتقدم.

بعد انتهاء عملية التسجيل على الموقع يتم تسجيل الدخول مرة أخرى للموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر ثم اختيار المشروع المطلوب حجز الوحدات به واستخراج رقم الاستمارة وهو الرقم الذي سوف يتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.