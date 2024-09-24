الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

خطوات التقديم إلكترونيًا على شقق صبا بأكتوبر

شقق الاسكان
شقق الاسكان

تطرح وزارة الإسكان شقق مشروع "صبا" والذي يضم شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل والتقديم على الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا، ويتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه.

ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيا على شقق صبا بأكتوبر كالتالي:

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة المرور.

في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك يقوم المتقدم بالضغط على (تسجيل حساب جديد) ثم اتباع التعليمات الخاصة بإنشاء الحساب الجديد عن طريق إدخال البيانات الأساسية (اسم العميل - العنوان الرقم القومي للعميل - البريد الإلكتروني للعميل "الإيميل"- رقم التليفون) ويتم إرفاق صورة البطاقة الشخصية للعميل وفي حالة الحجز باسم القصر يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للولي الطبيعي أو للوصي “وجه وظهر في ورقة واحدة وشهادة ميلاد القاصر”.

وفي حالة ما إذا كان المتقدم للحجز شخصًا اعتباريًّا فإنه يكون للممثل القانوني أو صاحب الشركة أو المفوض التسجيل بأسمة الشخصي والرقم القومي الخاص به.

يفضل تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور.

ويتم إرسال رسالة نصية (SMS) على رقم التليفون المسجل من قبل العميل تحتوي على كلمة مرور مؤقتة ويتم استخدامها لإنشاء كلمة السر الدائمة "من اختيار المتقدم.

بعد انتهاء عملية التسجيل على الموقع يتم تسجيل الدخول مرة أخرى للموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر ثم اختيار المشروع المطلوب حجز الوحدات به واستخراج رقم الاستمارة وهو الرقم الذي سوف يتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

بنك التعمير والإسكان سكن لكل المصريين شقق سكن لكل المصريين الإسكان

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

السوبر الإفريقي، رد ناري من أحمد بلال على شريف إكرامي

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

كارثة جديدة تنتظر «النهضة الإثيوبي»، مستشار باليونسيف: تهديدات خطيرة لسدود السودان

زغلول صيام يكتب: هل تغير وزير الشباب بعد التعديل الوزاري؟! وهل هناك رقابة على اتحاد الكرة والرابطة؟!

زيادة سعر دواء شهير لعلاج نزلات البرد

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

11 جنيهًا ارتفاعًا في سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم 24 سبتمبر 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية العربية الآسيوية بكأس العالم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

المزيد
الجريدة الرسمية