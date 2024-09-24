لهذا السبب، أحمد حجازي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

منتخب مصر، أكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن أحمد حجازي مدافع فريق نيوم السعودي سيكون خارج حسابات حسام حسن، في المعسكر المقبل، الذي يتخلله مواجهتي الفراعنة أمام منتخب موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

عودة محمد عبد المنعم للتشكيلة الأساسية

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، بعيدا عن المشادة التي وقعت بين حسام حسن وأحمد حجازي خلال مباراة الرأس الأخضر في المعسكر الماضي، فإن هناك سبب أخر يجعل من الصعب استدعاء حجازي في معسكر أكتوبر، ويتمثل في عودة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي لصفوف منتخب مصر، والذي غاب عن المعسكر الماضي لأسباب يعلمها الجميع.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

وتابع: عودة محمد عبد المنعم يعني عودته للتشكيلة الأساسية للفراعنة في مواجهتي موريتانيا ومعه رامي ربيعة الذي يعيش أفضل فتراته الفنية، بالتالي سيكون من الصعب استدعاء أحمد حجازي ووضعه مجددا على مقاعد البدلاء، لذلك فإن حسام حسن يفضل حتى ألان عدم إستدعاء حجازي في المعسكر المقبل.

تفاصيل أزمة أحمد حجازي مع حسام حسن

وتعود أزمة أحمد حجازي مع حسام حسن، بعد اعتراض اللاعب على حسام حسن، بعدما طلب منه مدرب منتخب مصر إجراء عمليات الإحماء للمشاركة بديلًا لرامي ربيعة الذي تعرض للإصابة في مباراة كاب فيردي الماضية باستاد القاهرة، لكنه رفض المشاركة في الدقيقة 80.

واضطر حسام حسن لإشراك أحمد رمضان بيكهام ليعوض خروج رامي ربيعة.

وكان حسام حسن دفع بلاعب الوسط حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع عقب غياب محمد عبد المنعم عن المباراة في ظل وجود أحمد حجازي وهو ما أغضب مدافع الفريق الوطني.