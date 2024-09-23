8 محترفين في قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا وغموض موقف حجازي

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، خلال الساعات الـ48 القادمة، لإعلان أسماء اللاعبين المحترفين المقرر إستدعاءهم لمعسكر الفراعنة المقبل، إستعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2025

8 محترفين يحجزون أماكنهم في قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفراعنة لفيتو، أن حسام حسن إستقر بالفعل على أسماء 8 لاعبين محترفين، حجزوا بالفعل أماكنهم في المعسكر المقبل وهم:

محمد صلاح (ليفربول) ومحمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) ومحمد النني (الجزيرة الإماراتي) وعمر مرموش (إنتراخت فرانكفورت) ومحمود تريزيجيه (طرابزون التركي) وحمدي فتحي (الوكرة القطري) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) ومحمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

غموض موقف أحمد حجازي

أفاد المصدر، أن الجهاز الفني لم يحسم حتى ألان موقفه من إستدعاء أحمد حجازي لمعسكر الفراعنة المقبل من عدمه، خاصة بعد المشادة الأخيرة بين اللاعب والمدير الفني التي وقعت في المعسكر الأخير، ما دفع المدير الفني لإستبعاد حجازي من المعسكر وعدم مرافقة الفريق في رحلته إلى بوتسوانا لمواجهة منتخبها في الجولة الثانية من التصفيات

وتابع المصدر، يبدو الأقرب أن حسام حسن لن يستدعي أحمد حجازي في المعسكر المقبل، خاصة أنه خلال جلساته الأخيرة مع الجهاز المعاون لم يتطرق لسيرة أحمد حجازي سواء بالسب أو الإيجاب، ما يشير إلى أنه لا يرغب في وجوده بالمعسكر المقبل

موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا

حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.