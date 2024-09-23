بعد إعلان إصابة محمد حمدي.. الظهير الأيسر صداع في رأس حسام حسن قبل مواجهة موريتانيا

أعلن نادي بيراميدز إصابة لاعبه الدولي محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر، على أن يغيب اللاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وبالتالي لن يلحق محمد حمدي بالمباراة الهامة بين منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويبحث حسام حسن عن بديل لمحمد حمدي خاصة أنه اللاعب الأوحد والأساسي الذي يعتمد عليه العميد في مباريات المنتخب.

ويعاني منتخب مصر أزمة في مركز الظهير الأيسر مع إصابة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا السابق بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أزمة محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمة القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة.



ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.



وغادر حمدي مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

بيان نادي بيراميدز

وقال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "حمدي يعاني التهابات شديدة أسفل جدار البطن وفي مفصل العانة".

وأوضح أن اللاعب سينفذ برنامجا علاجيا وتأهيليا لمدة 3 أسابيع للعودة إلى التدريبات الجماعية.