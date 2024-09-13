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رياضة

المصري يتعاقد مع مدافع منتخب مصر لأربعة مواسم

خالد صبحي، فيتو
خالد صبحي، فيتو

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول، إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي خالد صبحي قلب دفاع فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم بداية من مطلع موسم 2025/2024، وحتى نهاية موسم 2028/2027.

المصري يحصل على توقيع مدافع منتخب مصر

وقامت إدارة المصري البورسعيدي بالحصول على توقيع اللاعب بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة سيراميكا كليوباترا ودفع المقابل النقدي للصفقة.


الجدير بالذكر أن اللاعب خالد صبحي والبالغ من العمر 29 عامًا هو أحد ناشئي الإسماعيلي قبل أن ينتقل لصفوف القناة ومنه لصفوف الجونة قبل انتقاله لصفوف سيراميكا كليوباترا، علمًا بأنه كان قد سبق له الانضمام لصفوف المنتخب الوطني خلال تولي البرتغالي روي فيتوريا مهام الإدارة الفنية للمنتخب قبل أن يعاود الكابتن حسام حسن ضمه لصفوف المنتخب  ليشارك بشكل أساسي في مباراة المنتخب الأخيرة أمام بتسوانا والتي أقيمت الثلاثاء وانتهت بفوز مصر برباعية نظيفة.

 

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