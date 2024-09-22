الشركة الألمانية منظمة الدوري تستعلم عن مشاركة منتخب مصر بكأس العرب

منتخب مصر، قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، إن الشركة الألمانية التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة، لإدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، استعلمت من مسئولي اتحاد الكرة عن مشاركة منتخب مصر الوطني في بطولة كأس العرب في نسختها القادمة، المقرر إقامتها في دولة قطر.

الشركة الألمانية منظمة الدوري الممتاز

وأوضح المصدر، أن الشركة الألمانية أرادت أن تطلع على موعد بطولة كأس العرب، حتى لا تتعارض مواعيدها مع جدول الدوري الممتاز الذي ستقوم الشركة بصياغته، إلى جانب معرفة هل ستشارك مصر في البطولة بالمنتخب الأول أم بمنتخب الشباب، حتى تضع ذلك ضمن حساباتها عند صياغة جدول الدوري ومختلف المسابقات الأخرى في قطاع الناشئين.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

قطر تنظم ثلاث نسخ متتالية لبطولة كأس العرب

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العرب لثلاث نسخ في سنوات 2025 و2029 و2033.

قطر تستضيف كأس العرب

وسيكون نظام المشاركة في البطولة من خلال نظام الدعوات كما ستكون البطولة غير مدرجة في مواعيد الأجندة الدولية بحسب ما أعلن فيفا.

موعد بطولة كاس العرب بقطر

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر اعتماد بطولة كأس العرب للمنتخبات ضمن بطولاته الرسمية، وحدد شهر ديسمبر 2025 موعد لانطلاق النسخة القادمة من البطولة، وتستضيفها قطر.