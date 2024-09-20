بدون محمد عبد المنعم، نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف بالدوري الفرنسي

فاز فريق نيس على ضيفه سانت إيتيان بنتيجة 8-0، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب أليانز ريفييرا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وأحرز الهدف الأول في مرماه باتونيسكا بالدقيقة 4 من عمر الشوط الأول.

وأضاف الهدف الثاني لنيس ندومبيلي في الدقيقة 7.

وأحرز محمد علي شو الهدف الثالث في الدقيقة 24.

واضاف يوسوفا ميكوكو الهدف الرابع والخامس في الدقيقتين 26 و36.

وعزز الأهداف ايفان جويساند في الدقيقة 39.

ويأتي الهدف السادس عن طريق ديوب في الدقيقة 85.

واختتم بابلو من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

تشكيل نيس أمام سانت إيتيان ومحمد عبد المنعم بديلًا

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: دانتي، نداييشيكي، بومبينو.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، روزاريو، ندومبيلي، ملفين بارد.

خط الهجوم: محمد علي شو، إيفان جيساند، بدر الدين بوعنابي.

وشهدت مباراة نيس ضد سانت إيتيان، مساء اليوم الجمعة، تواجد محمد عبدالمنعم على مقاعد البدلاء، بعدما شارك في المباراة الماضية أمام مارسيليا بشكل أساسي والتي خسرها نيس بثنائية.

كما شارك عبدالمنعم مع فريق نيس، في المواجهة الأولى والتي كانت أمام فريق أنجيه، وحقق نيس الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وانضم محمد عبدالمنعم إلى فريق نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من صفوف النادي الأهلي، في صفقة كلفت خزينة الفريق الفرنسي 4.3 مليون دولار.

محمد عبد المنعم، فيتو

ترتيب نيس وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي

ويتواجد نيس في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سانت إيتيان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.