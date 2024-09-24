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رياضة

26 كاميرا ومخرج عالمي، تجهيزات غير مسبوقة لنقل السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

تستعد الرياض لاستضافة مباراة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب المملكة آرينا.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة من خلال 26 كاميرا من جميع أنحاء الملعب كما سيتم الاستعانة بـ4 كاميرات طائرة تكشف كل أنحاء الملعب.

 

كما يتم الاستعانة بمخرج نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخ 2023-2021-2020-2014.

 

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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