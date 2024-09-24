سامي قمصان يسبق بعثة الأهلي للرياض استعدادا للتحضير للسوبر الإفريقي

توجه سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى السعودية للترتيب على الإقامة وملعب التدريب قبل مباراة الجمعة المقبل ضد الزمالك بدولة السعودية للمنافسة على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لنسخته الماضية، على حساب الترجي التونسي، بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما يتواجد الزمالك في اللقاء بعد تمكنه من التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي



وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي

بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي والاماراتي فارس عوض

كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

تردد القنوات الناقلة للسوبر الأفريقي

تردد قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض



القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة بتعليق عصام الشوالي



القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة



التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي



واعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي «كاف»، اختيارها للحكم الدولي الليبي معتز الشلماني لإدارة المباراة، على أن يعاونه مواطنه عطية عيسى، مساعد أول، والتونسي خليل حساني، مساعد ثانٍ، بينما سيكون الصومالي عمر قرطان حكما رابعا.

ويتواجد الجنوب أفريقي توم أبونجيل على تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنته الحكمة أكونا ماكليما، والمغربي زكريا برنيسي.