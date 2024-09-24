الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

من نصيب نجم الأهلي، أكبر لاعب تسجيلا في كأس السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي،فيتو
السوبر الإفريقي،فيتو

يترقب محبي وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي قمة منتظرة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل علي ملعب المملكة أرينا. 

ويعد محمد بركات نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أكبر لاعب سجل في بطولة كأس السوبر الإفريقي  بعدما أحرز هدفا أمام فريق ليوبار الكونغولي في نسخة 2013، حيث انتهت المباراة حينها بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وجاء هدف بركات في مرمى ليوبار في السوبر الإفريقي وهو يمتلك من العمر 36 عاما و5 أشهر و16 يوما. 

 

رامي ربيعة ينتظر رقما مميزا حال تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي 

وينتظر رامي ربيعة نجم النادي الأهلي رقم مميز حال تغلب الأهلي علي الزمالك والفوز بكأس السوبر الإفريقي، حيث يصبح ربيعة في تلك الحالة يمتلك 5 ألقاب من البطولة ليعادل عدد بطولات حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، وسيفصله لقب وحيد لمعادلة رقم وائل جمعة الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

كولر يسعى لإدراج اسمه بين 4 مدربين سابقين فاز الأهلي معهم بالسوبر الإفريقي

الأهلي يجدد عقد زياد أسامة لمدة 4 مواسم

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي الزمالك الأهلى والزمالك كأس السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

كولر يسعى لإدراج اسمه بين 4 مدربين سابقين فاز الأهلي معهم بالسوبر الإفريقي

26 كاميرا ومخرج عالمي، تجهيزات غير مسبوقة لنقل السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

مستشار الرئيس للصحة يتوقع ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهر

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

يصل لـ 12 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

ظهور نجم حجمه 3 أضعاف الشمس مقترنا بالقمر في سماء مصر فجر الخميس

حكاية المرض الغامض.. ماذا جرى في أسوان؟ (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء النبي إبراهيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 بسورة الشعراء (فيديو)

خالد الجندي: القرآن لخص حدود العقل ومخاطبة الملحد والمشكك في آية (فيديو)

شباب حول الرسول، عثمان بن مظعون "أول مسلم يُدفن بالبقيع"

المزيد
الجريدة الرسمية