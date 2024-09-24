من نصيب نجم الأهلي، أكبر لاعب تسجيلا في كأس السوبر الإفريقي

يترقب محبي وعشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي قمة منتظرة بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل علي ملعب المملكة أرينا.

ويعد محمد بركات نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أكبر لاعب سجل في بطولة كأس السوبر الإفريقي بعدما أحرز هدفا أمام فريق ليوبار الكونغولي في نسخة 2013، حيث انتهت المباراة حينها بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

وجاء هدف بركات في مرمى ليوبار في السوبر الإفريقي وهو يمتلك من العمر 36 عاما و5 أشهر و16 يوما.

رامي ربيعة ينتظر رقما مميزا حال تتويج الأهلي بالسوبر الإفريقي

وينتظر رامي ربيعة نجم النادي الأهلي رقم مميز حال تغلب الأهلي علي الزمالك والفوز بكأس السوبر الإفريقي، حيث يصبح ربيعة في تلك الحالة يمتلك 5 ألقاب من البطولة ليعادل عدد بطولات حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، وسيفصله لقب وحيد لمعادلة رقم وائل جمعة الأكثر تتويجا بالسوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.