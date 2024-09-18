غدا، اتحاد الكرة يحسم مصير وائل رياض بعد تعيين ميكالي لمنتخب 2005

منتخب 2005، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية، سيحسم خلال اجتماعه غدا الخميس مصير وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعد أن أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع البرازيلي ميكالي لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يقوده حاليا وائل رياض.

مجلس الجبلاية يجهز عرضين لوائل رياض

وبحسب المصدر، فإن مجلس الجبلاية ينوي الحفاظ على وائل رياض كأحد المدربين الواعدين الذين يتم تأهيلهم لقيادة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة القادمة، لذلك فإن المجلس عرض على المدرب الشاب تولي منصب المدير الفني لمنتخب 2010 الذي سيتم تشكيله خلال الفترة القادمة، أو أن يستمر ضمن الجهاز المعاون للبرازيلي ميكالي في منتخب 2005.

ميكالي يتمسك بوائل رياض

وعلمت فيتو أن البرازيلي ميكالي أبلغ مسئولي اتحاد الكرة رغبته في إستمرار وائل رياض ضمن معاونيه في الجهاز الفني لمنتخب 2005، إلا أن وائل رياض أبدى تحفظه على العرض لأنه أصبح مدير فني ولا يرغب للعودة للوراء ويعود مدرب عام أو مدرب مساعد في ظل وجود البرازيلي تياجو كمدرب عام في الجهاز المعاون لميكالي.