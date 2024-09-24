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رياضة

كولر يسعى لإدراج اسمه بين 4 مدربين سابقين فاز الأهلي معهم بالسوبر الإفريقي

كولر مدرب الأهلي
كولر مدرب الأهلي

يترقب النادي الأهلي مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافقة 27 سبتمبر في بطولة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامته علي ملعب المملكة أرينا. 

ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية تتويجا باللقب السوبر الإفريقي على مدار تاريخ البطولة برصيد ثمانية ألقاب. 

مدربين توج الأهلي معهم بالسوبر الإفريقي 

وتوج النادي الأهلي بالسوبر الإفريقي في عهد 4 مدربين مختلفين علي رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وهم البرتغالي مانويل جوزيه، حسام البدري، محمد يوسف، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. 

وتوج الأهلي مع مانويل جوزيه بأربع ألقاب للسوبر الإفريقي أعوام، 2002 و2006، 2007، 2009، بينما توج حسام البدري ومحمد يوسف مع الأهلي باللقب ذاته مواسم 2013، 2014 علي الترتيب. 

وكان آخر مدرب توج بالسوبر الإفريقي مع الأهلي هو الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي حقق اللقب مرتين 2020 و2021. 
 

ويسعى مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي في اقتحام قائمة المدربين الذي توج معهم الأحمر بالسوبر الإفريقي، حيث يعد هذا اللقب هو اللقب الوحيد الذي ينقص السويسري في مسيرته مع القلعة الحمراء، حيث خاض نهائي وحيد العام الماضي علي اللقب وخسره لصالح اتحاد العاصمة الجزائري. 

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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