الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل موقعة السوبر، المواجهات الإفريقية بين الأهلي والزمالك لا تغيب عنها الأهداف

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

 التقى النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مرة واحدة في كأس السوبر الأفريقي، وكان ذلك عام 1994 بجنوب أفريقيا، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض 0/1.

 

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في إفريقيا 

 وبعدها، التقى الفريقان 9 مرات أخرى جاءت كلها في دوري أبطال أفريقيا حقق فيها الأهلي 6 انتصارات وتعادلا 3 مرات، بينما بقي الزمالك يعيش على ذكرى الانتصار الوحيد الذي حققه في كأس السوبر الأفريقي  في تسعينيات القرن الماضي.

وفاز الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2005 مرتين 2-1 و2-0، ثم 2-1 في دور المجموعات لنسخة 2008 و1-0 في مجموعات 2012 و4-2 في مجموعات 2013، ثم الانتصار الأهم 2-1 في نهائي نسخة 2020 الذي لقب بنهائي القرن من قبل الصحافة المصرية.

فضلا عن ذلك، تعادل الفريقان 2-2 في مرحلة مجموعات دوري الأبطال نسخة 2008 و1-1 مرتين في دور المجموعات لنسختي 2012 و2013.

وشهدت كل مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية تسجيل أهداف، حيث أحرز الأهلي 17 هدفا وسجل الزمالك 10 أهداف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأهلي الزمالك السوبر الأفريقي كأس السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

السوبر الإفريقي، رد ناري من أحمد بلال على شريف إكرامي

تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك في كأس السوبر 1994

السوبر الإفريقي، مواجهة الأهلي والزمالك الخامسة بين فريقين من بلد واحد

مواجهات الفرق العربية في السوبر الإفريقي (انفوجراف)

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

مصدر بالأهلي: الخطيب يتدخل لحل أزمة معلول

القبض على إسلام بحيري عقب تأييد حبسه 3 سنوات

المؤبد لسائق قطار طوخ ومساعده والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 آخرين (فيديو)

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة، اللينك وموعد الظهور

منوعات

المزيد

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

ظاهرة تحمض المحيطات تهدد صلاحية الأرض للسكن

أسرة تصطحب طفلها الصغير إلى المدرسة بالطبل والمزمار البلدي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

الطماطم تتراجع 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مصرية الصنع.. راجمة الصواريخ رعد 200 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

تحدي قوم هود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة الأحقاف

زكاة الأرض المؤجرة تكون على صاحبها أم على مستأجرها؟، الإفتاء توضح الرأى

المزيد
الجريدة الرسمية