قبل موقعة السوبر، المواجهات الإفريقية بين الأهلي والزمالك لا تغيب عنها الأهداف
التقى النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مرة واحدة في كأس السوبر الأفريقي، وكان ذلك عام 1994 بجنوب أفريقيا، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض 0/1.
تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في إفريقيا
وبعدها، التقى الفريقان 9 مرات أخرى جاءت كلها في دوري أبطال أفريقيا حقق فيها الأهلي 6 انتصارات وتعادلا 3 مرات، بينما بقي الزمالك يعيش على ذكرى الانتصار الوحيد الذي حققه في كأس السوبر الأفريقي في تسعينيات القرن الماضي.
وفاز الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2005 مرتين 2-1 و2-0، ثم 2-1 في دور المجموعات لنسخة 2008 و1-0 في مجموعات 2012 و4-2 في مجموعات 2013، ثم الانتصار الأهم 2-1 في نهائي نسخة 2020 الذي لقب بنهائي القرن من قبل الصحافة المصرية.
فضلا عن ذلك، تعادل الفريقان 2-2 في مرحلة مجموعات دوري الأبطال نسخة 2008 و1-1 مرتين في دور المجموعات لنسختي 2012 و2013.
وشهدت كل مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية تسجيل أهداف، حيث أحرز الأهلي 17 هدفا وسجل الزمالك 10 أهداف.
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