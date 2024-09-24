بتقنية سينمائية، «MBC مصر» تكشف خطة نقل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

تنقل قنوات "MBC مصر"، و"MBC مصر 2" يوم الجمعة المقبل من إستاد أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك برعاية موسم الرياض.

وقالت القناة في بيان لها إن النقل التليفزيوني للمُباراة سيشهد تخصيص 26 كاميرا مختلفة موزعة على جميع أنحاء الملعب لتتولى رصد كل تفصيلة من لحظات وصول الفريقين إلى ملعب المُباراة وأثناء بث اللقاء وخلال مراحل التتويج، بخلاف عشرات الكاميرات موزعة خارج الملعب.

وأضافت القناة أنه سيتم تقديم كل لقطات المباراة خاصة الأهداف والألعاب المؤثرة بأعلى تقنيات البث المختلفة وبتقنية سينمائية، بالإضافة لتوفير أربع كاميرات طائرة تكشف كل أنحاء الملعب وجماهير الفريقين واحتفالاتهم، وسيتولى إخراج المُباراة مخرج نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخ أعوام 2023، 2021،2020، 2014.

الاستوديو التحليلي للمباراة

وتابعت: ستبدأ قنوات "MBC مصر"، في تقديم التغطية الخاصة قبل المباراة بثلاث ساعات كاملة، وسيُقدم الاستوديو التحليلي إبراهيم فايق بحضور كوكبة من نجوم مصر والعالم، وسيتولى التعليق الصوتي على المُباراة النجوم مدحت شلبي وفارس عوض".

وتُعرض مُباراة الأهلي والزمالك والاستديو التحليلي على" MBC مصر" و" MBC مصر 2" الجمعة 27 سبتمبر 2024 بداية من الساعة 6:00 مساءً.