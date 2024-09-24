تراجع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم
تراجعت معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات، اليوم 24 سبتمبر.
مؤشر "إيجي إكس 30"
انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13345 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% عند مستوى 7396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 10455 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% عند مستوى 2975 نقطة.
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