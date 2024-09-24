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اقتصاد

تراجع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تراجعت معظم مؤشرات البورصة بمنتصف  تعاملات، اليوم 24 سبتمبر.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 30880 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4%  عند مستوى 13345 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31%  عند مستوى 7396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 10455 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06%  عند مستوى 2975 نقطة.

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30 محدد الأوزان اسعار العملات الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان شركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط

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