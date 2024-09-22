خبيرة بالشأن الافريقي: إرسال أثيوبيا أسلحة لمنطقة بونتلاند انتهاك خطيرًا لسيادة الصومال

قالت الدكتورة سالي توفيق، رئيس قسم السياسة بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن وصول شاحنتين محملتين بالأسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال، دون أي تواصل دبلوماسي أو تصريح يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة الصومال، ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي.



إقليم أرض الصومال يؤجر 20 كيلو من سواحله لإثيوبيا

وأكدت الدكتورة سالي توفيق فى تصريح لـ"فيتو" أن إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، وافق على تأجير 20 كيلومترًا من سواحله لمدة 50 عامًا لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري وفي المقابل، قال إقليم أرض الصومال إن إثيوبيا ستصبح أول دولة في العالم تعترف به رسميًا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.

فشل حل الخلافات الصومالية الاثيوبية

وواصلت حديثها قائلة: في 14 أغسطس وقّعت مقديشو اتفاقًا عسكريًا مع مصر التي عرضت الانضمام إلى قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال عام 2025. وتتوسط تركيا منذ يوليو بين الصومال وإثيوبيا في المناقشات الرامية إلى حل خلافاتهما، لكن فشلت جولتان من المحادثات في أنقرة في تحقيق تقدم ملموس، وتم إلغاء جولة ثالثة دون أي تعليق من الدولة المضيفة والطرفين المعنيين.



وتابعت الدكتورة سالي توفيق أن العلاقات متوترة بين إثيوبيا والدولة الصومالية الفيدرالية الهشة، حيث يؤدي عدم الاستقرار إلى إضعاف قدرة الحكومة المركزية على مواجهة التمرد المستمر لحركة الشباب الإسلامية المسلحة،وتصاعد التوتر بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في الأول من يناير ٢٠٢٤، عندما وقعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقًا يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذًا بحريًا تسعى إليه منذ عقود.