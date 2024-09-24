استدعاء صاحب مصنع فحم نشب به حريق في المطرية
أمرت نيابة المطرية باستدعاء صاحب مصنع فحم نشب به حريق، في منطقة المطرية لسماع اقواله.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد ألسنة النيران من احد الابنية بشارع الصحة.
وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين نشوب حريق داخل مصنع فحم مكون من طابق واحد بحارة خليفة.
نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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