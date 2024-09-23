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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع فحم في المطرية

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

 أمرت نيابة المطرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مصنع فحم نشب به حريق، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد ألسنة النيران من احد الابنية بشارع الصحة.


وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين نشوب حريق داخل مصنع فحم مكون من طابق واحد بحارة خليفة.


نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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