توقيع الكشف على 722 مريضا فى قافلة بقرية 31 بصار بالدقهلية (صور)

أعلنت صحة الدقهلية توقيع الكشف على نحو 722 مريضًا فى قافلة بقرية 31 بصار ضمن فعاليات "بداية "..

وأوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية توقيع الكشف الطبى على نحو 722 مريضًا بقرية 31 بصار - بلقاس، ضمن فعاليات قافلة علاجية بالمبادرة الرئاسية "بداية" وتحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل العلاجية

القافلة تضمنت نحو 8 عيادات

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات (باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، أنف وأذن، أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، عظام)، إلى جانب فريق المبادرة والتثقيف الصحي.

إحصائية نشاط القافلة الطبية

باطنة 114

أطفال 130

عظام 93

جراحة 85

أسنان 90

جلدية 112

نسا وتنظيم أسرة 58

رمد 40

كما تم إجراء 153 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و40 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 124 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 18 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قراراين للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 40 ندوة تثقيفية.