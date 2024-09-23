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تحرير 31 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة في الباجور بالمنوفية (صور)

حملة موسعة لضمان
حملة موسعة لضمان سلامة الغذاء في الباجور فى المنوفية

نفذت إدارة الباجور الصحية التابعة لمحافظة المنوفية، حملة موسعة على المنشآت الغذائية في دائرة المركز، بإشراف الدكتور محمد العسكري مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية برئاسة الدكتور عمرو جمعة، مدير الوقائي، تضمنت الحملة مشاركة مكتب مراقبة الأغذية برئاسة أحمد أمين ومراقبي الأغذية.

إعدام 73 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

أسفرت الحملة عن المرور على 18 منشأة غذائية، حيث تم أخذ 8 عينات غذائية لتحليلها في المعمل المشترك، وصدور 26 محضر مخالفة، كما تم تحرير 2 محضر لإيقاف التشغيل و3 محاضر غلق إداري، بالإضافة إلى إعدام 73 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالإهتمام بكل ما يخص صحة المواطنين، في إطار الجهود المستمرة لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين.

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