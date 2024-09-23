وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد طب أسرة الزهايرة (صور)

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب العلاجى اليوم، جولة تفقدية لمركز طب الأسرة فى الزهايرة بمركز السنبلاوين لمتابعة انتظام العمل بعد افتتاح المركز، ليصبح إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وتأتى الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية خاصة المنشآت المدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

تفقد غرفة الاستقبال والطوارئ

واستهل وكيل الوزارة الزيارة بتفقد غرفة الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتدريب الطاقم الطبي على أعمال الطوارئ.

تفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية

وتابع مدكور جولته بتفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية الاستراتيجية علاوة على عيادة الأسنان وغرفة التعقيم والنفايات لاستطلاع مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير وتوافر كمية مناسبة من مستلزمات مكافحة العدوي.

تنفيذ الندوات التوعوية وتقديم المشورة

واستكمل جولته بمتابعة أعمال المبادرات الرئاسية وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات، من توقيع الكشف الطبي عليهن وحصولهن على الوسائل بسهولة، وتنفيذ الندوات التوعوية وتقديم المشورة،مشددًا على انتظام سير العمل بغرفة الملفات والتأكد انشاء ملفات جديدة لكافة المترددين علي المركز.

حسن استقبال المواطنين والمعاملة

وفى ختام الزيارة أكد وكيل الوزارة على الفرق الطبية بأهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومثمنًا بالوقت ذاته جهود الفرق الطبية وفى مقدمتهم الدكتور رامى الغريب مدير إدارة السنبلاوين والدكتورة إسراء لطفى وكيل الإدارة والدكتورة فاطمة عبد الهادى مدير الزهايرة على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .