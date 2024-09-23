الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد طب أسرة الزهايرة (صور)

جولة وكيل صحة الدقهلية،
جولة وكيل صحة الدقهلية، فيتو

 أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب العلاجى اليوم، جولة تفقدية لمركز طب الأسرة فى الزهايرة بمركز السنبلاوين لمتابعة انتظام العمل بعد افتتاح المركز، ليصبح إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

 وتأتى الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية خاصة المنشآت المدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين. 

 

تفقد غرفة الاستقبال والطوارئ

 واستهل وكيل الوزارة الزيارة بتفقد  غرفة الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتدريب الطاقم الطبي على أعمال الطوارئ.

 

تفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية

 وتابع مدكور جولته بتفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية الاستراتيجية علاوة على عيادة الأسنان وغرفة التعقيم والنفايات لاستطلاع مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير وتوافر كمية مناسبة من مستلزمات مكافحة العدوي.

تنفيذ الندوات التوعوية وتقديم المشورة

 واستكمل جولته بمتابعة أعمال المبادرات الرئاسية وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات، من توقيع الكشف الطبي عليهن وحصولهن على الوسائل بسهولة، وتنفيذ الندوات التوعوية وتقديم المشورة،مشددًا على  انتظام سير العمل بغرفة الملفات والتأكد انشاء ملفات جديدة لكافة المترددين علي المركز.

حسن استقبال المواطنين والمعاملة

 وفى ختام الزيارة أكد وكيل الوزارة على الفرق الطبية بأهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومثمنًا بالوقت ذاته جهود الفرق الطبية وفى مقدمتهم الدكتور رامى الغريب مدير إدارة السنبلاوين والدكتورة إسراء لطفى وكيل الإدارة  والدكتورة فاطمة عبد الهادى مدير الزهايرة  على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين  .

إحالة 150 محضر مخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة (صور)

صحة دمياط تعقد برنامجا تدريبيا عن أساسيات نظم المعلومات والتحول الرقمي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استقبال المواطنين الاستقبال والطوارئ المبادرات الرئاسية توقيع الكشف الطبى صحة الدقهلية متابعة انتظام العمل مكافحة العدوى

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

حكايات هيكل مع رؤساء مصر.. صدام مع نجيب.. كان "ظل عبد الناصر".. علاقته بالسادات مرت بمنعطفات خطيرة.. و"محاضرة التوريث" أنهت حالة الود مع مبارك

خارجية لبنان تنفي إخلاء مقرها بسبب العدوان الإسرائيلي

ضمن مبادرة بداية جديدة، جامعة بنها تنظم قوافل توعوية بقرية كفر الأربعين

الأكثر قراءة

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

وزير الصحة: انتهاء الإصابات بالنزلات المعوية بين أهالي أسوان خلال أسبوع من الآن

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

لبس يونيفورم زى الطلبة.. مدير مدرسة بالجيزة يشارك الطلاب فرحتهم ببداية العام الدراسي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية