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محافظات

"جودة الصحة" تتفقد وحدتي "ونا القس" و"قمن العروس" ببني سويف

مرور وزاري على وحدتين
مرور وزاري على وحدتين صحيتين ببني سويف، فيتو

قام فريق الجودة بمديرية الصحة والسكان بـمحافظة بني سويف، بالمرور على وحدات "ونا القس" و"قمن العروس" بهدف التأكد من تقديم الخدمات الصحية وانتظام سير العمل وفق المعايير المطلوبة.

بداية جديدة لبناء الإنسان

يأتي ذلك في إطار إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ بني سويف، وبمتابعة الدكتورة شروق كيلاني، مدير إدارة الجودة بـ مديرية الصحة ببني سويف.

 

تقييم مستوى الخدمات الصحية

وتضمن المرور تقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الوحدات الصحية، مع التأكيد على تطبيق معايير الجودة في جميع أقسام المنشآت الصحية، وتم التركيز على متابعة الإجراءات اليومية للتأكد من سلامة سير العمل والتزام الفرق الطبية بتطبيق السياسات الصحية الموضوعة، بما في ذلك تعليق السياسات والإرشادات الخاصة بالجودة في كافة غرف تقديم الخدمات الصحية.

 

التحقق من توافر الأدوات والمستلزمات 

وأكدت الدكتورة شروق كيلاني، مدير إدارة الجودة بـ مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه الزيارات تأتي في إطار الحرص على تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، كما تم التحقق من توافر الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية شاملة وفعّالة، بالإضافة إلى التأكد من سير العمل وفقًا للجداول الزمنية المحددة والتزام العاملين بالمواصفات الفنية والمعايير الصحية المعتمدة.

 

تحسين جودة الخدمات الطبية

وأشارت الدكتورة سماح جاد وكيل صحة بني سويف، إلى أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة في جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، مضيفةً أن هذه المبادرة تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية وتقديمها بما يحقق رضا المستفيدين، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في متابعة وتقييم أداء الوحدات الصحية لضمان إستمرار تقديم الخدمات بشكل متميز وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة.

 

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