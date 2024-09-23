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أخبار مصر

علماء مصريون يبتكرون بديلًا طبيعيًا للجيلاتين يحمي صحة الأطفال (فيديو)

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
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حقق فريق من الباحثين المصريين بقيادة الدكتورة هناء حسين عبد الباقي، أستاذ الكيمياء الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية، إنجازًا علميًا وطنيًا جديدًا بابتكار بديل طبيعي للجيلاتين المستورد، والذي يدخل في صناعة العديد من المنتجات الغذائية.

مادة "السبايروجيل" ثورة في صناعة الأغذية

وأطلق الباحثون على هذا المنتج المبتكر اسم "سبايروجيل"، وهو عبارة عن مادة مستخلصة من أنواع معينة من الطحالب، تتميز بقدرتها على تثبيت القوام وإضفاء ملمس ناعم على الأطعمة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض وتعزز مناعة الجسم.

 

مصر تنتج بديلًا عالميًا للجيلاتين

وأوضحت الدكتورة هناء أن مصر تستورد حاليًا كميات كبيرة من الجيلاتين المستخدم في صناعة الأغذية، مما يكلف الدولة ملايين الدولارات سنويًا، إلا أن هذا المنتج الجديد الذي تم تطويره في مصر يتميز بجودة أعلى وفاعلية أكبر من المنتجات المستوردة، حيث يحتفظ بخصائصه الغذائية والصحية بشكل أفضل.

 

فوائد "السبايروجيل" على صحة الإنسان

يحتوي "السبايروجيل" على مركبات الكبريت التي تعمل كمضادات للأكسدة وتحمي الجسم من الأمراض، كما يطيل "السبايروجيل" من مدة صلاحية الأطعمة بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، ويعد "السبايروجيل" بديلًا آمنًا وطبيعيًا للجيلاتين التقليدي، مما يجعله مناسبًا للأطفال والحساسية تجاه بعض الأطعمة.
 

إمكانيات إنتاجية واقتصادية واعدة لاستخلاص السبايروجيل

وتمكن الفريق البحثي من تطوير جهاز خاص لاستخلاص "سبايروجيل" بكفاءة عالية، وحصل على براءة اختراع لهذا الجهاز والمنتج النهائي، كما تم إجراء دراسات جدوى اقتصادية أثبتت جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مالية كبيرة.

وأعربت الدكتورة هناء عن أملها في أن يساهم هذا الابتكار في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الجيلاتين في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية.

رسالة من القومي للبحوث إلى صناع القرار بشأن منتج البايروجيل

ووجهت الدكتورة هناء رسالة إلى صناع القرار، داعية إياهم إلى دعم هذا المشروع الوطني وتوفير الدعم اللازم لتسويقه وإنتاجه على نطاق واسع، وذلك لخدمة صحة المواطن المصري واقتصاد البلاد.

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