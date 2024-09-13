الصين تدين عبور فرقاطتين ألمانيتين مضيق تايوان، وبرلين ترد: لسنا مجبرين على إخطاركم

أبحرت سفينتان تابعتان للبحرية الألمانية، اليوم الجمعة، عبر مضيق تايوان، باتجاه الجنوب، لأول مرة منذ عقدين، فيما أدانت بكين، انتهاك ألمانيا لسيادة الصين، بحسب وكالة "رويترز".

بكين تدين انتهاك ألمانيا لسيادة الصين

وفي حديثه ببكين قبل تأكيد العبور، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الوزارة "تدين أي مسوغ لانتهاك سيادة الصين.

وردت ألمانيا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، بالقول: إن "ألمانيا ليست ملزمة، بإخطار الدول الأخرى بأي خطوة من هذا القبيل".

وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، مرور الفرقاطة بادن فورتمبرج وسفينة الإمدادات فرانكفورت أم مين، عبر مضيق تايوان".

وأضاف: أن المياه الدولية، أقصر الطرق وأكثرها أمانا في ظل الظروف الجوية، لذا فإننا نمر عبرها".

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية: إن "القوات التايوانية تراقب الوضع الذي يبدو "طبيعيا".

تصاعد التوترات بين تايوان والصين

وعبور السفينتين الألمانيتين، يؤشر إلى تصميم برلين على الوقوف مع حلفائها الغربيين، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين تايوان والصين، وفق "رويترز".

وتقول الصين، التي تعتبر تايوان جزءا منها، إنها "وحدها صاحبة السيادة والولاية القضائية على المضيق، لكن الولايات المتحدة وتايوان تقولان إن المضيق ممر مائي دولي،" تمر عبره نحو نصف سفن التجارة العالمية".

وتمر السفن الحربية الأمريكية عبر المضيق مرة كل شهرين تقريبا، مما يثير غضب بكين، كما يعبر المضيق من حين إلى آخر بعض حلفاء الولايات المتحدة مثل كندا وبريطانيا.

وكثفت الصين التي لم تستبعد قط استخدام القوة في السيطرة على تايوان، أنشطتها العسكرية حول الجزيرة في السنوات الخمس الماضية، وتضمن ذلك قيامها بمناورات حربية.

وترفض حكومة تايوان، مزاعم السيادة الصينية، وتقول إن "شعب الجزيرة وحده هو الذي يقرر مستقبله".