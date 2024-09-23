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خارج الحدود

أول رد من الصين على تسريبات بايدن أمام الميكرفون المفتوح فى قمة كواد

بايدن خلال قمة كواد،
بايدن خلال قمة كواد، فيتو

استنكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة الرباعية مع اليابان والهند وأستراليا “كواد”، والموجهة ضد الصين، مؤكدة أنها تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الصين تنتقد تصريحات بايدن ضد بكين فى قمة رباعية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في تصريحات صحفية، أن الآلية الرباعية تعد أداة تستخدمها واشنطن لاستبعاد الصين وتكريس هيمنتها في المنطقة من خلال تضخيم ما تسميه التهديد الصيني، معتبرًا أن ادعاء واشنطن بعدم استهداف الصين لا تصدقه حتى وسائل الإعلام الأمريكية، لأن محورها الأساسي في القمة يتعلق بالصين.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية، على وجوب ألا يستهدف التعاون بين الدول أي طرف ثالث أو يضر بمصالحه، مشيرًا إلى أن إنشاء دوائر صغيرة مغلقة يقوض الثقة المتبادلة والتعاون بين دول المنطقة، ويتعارض مع اتجاه آسيا والمحيط الهادئ الساعي نحو السلام والتنمية.

بكين تؤكد الدفاع عن سيادتها فى بحر الصين الجنوبى وبحر الصين الشرقي

وحول الوضع في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، أكد المتحدث باسم الخارجية الصيني مواصلة بلاده الدفاع عن سيادتها ومصالحها البحرية وفقًا للقانون، منبهًا إلى محاولات بعض الدول الخارجية للتدخل من خلال تشكيل تحالفات صغيرة وهادفة إلى تصعيد التوترات.

تسريبات بايدن ضد الصين أمام الميكروفون المفتوح خلال قمة كواد 

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، في تسريب صوتي أمام زعماء تحالف "كواد" الذي يضم أستراليا والهند واليابان، بعدما نسي ميكروفونه مفتوحًا، إن الصين العدوانية تختبرنا.

 

تعليق بايدن المناهض للصين، جاء خلال افتتاحه قمة وداعية لـ تحالف كواد، في مسقط رأسه بمدينة ويلمنجتون بولاية ديلاور، جمعت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

بكين: لا يحق لواشنطن التدخل بشؤون بحر الصين الجنوبي

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وزارة الخارجية الصينية بايدن كواد لين جيان الصين الميكروفون

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