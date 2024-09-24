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تحذير من تسونامي، زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليابان

فيضانات اليابان،
فيضانات اليابان، فيتو

زلزال ، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة وبعمق 73 كيلومترًا شبه جزيرة إيزو في اليابان، وتم تفعيل تحذير من حدوث تسونامي على إثره، وذلك حسبما أعلن معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

 

زلزال يضرب اليابان 

وكشف معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن موقع الزلزال 31.546 ؛ 140.064، وعلى عمق 12 كم، مشيرا أن وقت حدوثه هو  2024-09-23 23:14:19.5.  

وتابع بأن الزلزال وقع على مسافة 403 كم جنوب شرق يايزو باليابان.

 

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جزيرة إيزو اليابان تسونامي معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شرق يايزو

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