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خارج الحدود

اليابان تجلي أكثر من 130 ألف شخص بسبب الأحوال الجوية (فيديو)

اللأمطار في اليلبلن،
اللأمطار في اليلبلن، فيتو

ذكرت قناة "NHK" التلفزيونية،  أنه تم الإعلان عن إجلاء أكثر من 131 ألف شخص في سبع مدن وبلدات في محافظة إيشيكاوا غرب جزيرة هونشو في اليابان بسبب الأحوال الجوية.

إجلاء أكثر من 131 ألف شخص

 

وتسببت الأمطار المستمرة في  اليابان  في مقتل شخص واحد وفقدان 6 آخرين.

وأكدت القناة فيضان الأنهار وانهيارات في التربة في المنطقة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عما لا يقل عن 6 آلاف أسرة.

ضرر كارثي جراء الفيضانات

ووقع الضرر الرئيسي للكارثة على قرية نوتو ومدينتي واجيما وسوزو.

وسجلت مدينة واجيما هطول أمطار قياسية حيث تساقط أكثر من 300 ملم خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1975.

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الامطار المستمرة اليابان فيضان اليابان

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