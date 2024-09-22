اليابان تجلي أكثر من 130 ألف شخص بسبب الأحوال الجوية (فيديو)

ذكرت قناة "NHK" التلفزيونية، أنه تم الإعلان عن إجلاء أكثر من 131 ألف شخص في سبع مدن وبلدات في محافظة إيشيكاوا غرب جزيرة هونشو في اليابان بسبب الأحوال الجوية.

Historic flooding engulfs #Japan’s Ishikawa Prefecture

The region is experiencing its worst flooding since 1976, with 12 rivers overflowing and one person missing

A state of emergency has been declared, and residents are being evacuated#Floods pic.twitter.com/SepOY60Ho1 — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 22, 2024

إجلاء أكثر من 131 ألف شخص

وتسببت الأمطار المستمرة في اليابان في مقتل شخص واحد وفقدان 6 آخرين.

وأكدت القناة فيضان الأنهار وانهيارات في التربة في المنطقة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عما لا يقل عن 6 آلاف أسرة.

ضرر كارثي جراء الفيضانات

ووقع الضرر الرئيسي للكارثة على قرية نوتو ومدينتي واجيما وسوزو.

وسجلت مدينة واجيما هطول أمطار قياسية حيث تساقط أكثر من 300 ملم خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1975.