السبت 21 سبتمبر 2024
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فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فيضانات وانهيارات
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان

تسببت موجة أمطار غزيرة ضربت منطقة نوتو شمال وسط اليابان اليوم السبت بموجة انهيارات أرضية وارتفاع في منسوب مياه الأنهار أسفرت عن فيضانات شديدة غمرت المنازل وشردت مئات المواطنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السبت أعلى مستوى تحذير من الأمطار الغزيرة في العديد من المدن في محافظة إيشيكاوا بما في ذلك واجيما.

 

توخي أقصى درجات الحذر من الانهيارات الطينية

 وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية فيضان ما لا يقل عن 12 نهرا في إيشيكاوا حتى أواخر ظهر اليوم.

ودعت المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر من الانهيارات الطينية المحتملة وتضرر المباني.

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اليابان موجة أمطار غزيرة مياه الانهار فيضانات

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