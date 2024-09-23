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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق اسم سهام الشمال على العملية العسكرية في لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اسم "سهام الشمال" على العملية العسكرية في لبنان، لتضاف إلى سجل جرائمه في الدول العربية عبر التاريخ.

 

إسرائيل تطلق اسم سهام الشمال على العملية العسكرية في لبنان

وعلى صعيد المعارك الجارية تحت مسمى سهام الشمال، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف مساء اليوم منطقة جلالا بمحيط بشتورة، وهرعت إلى موقع العدوان فرق الدفاع المدني اللبنانية.

وأظهرت لقطات مصورة، إزدحام الطرق السريعة المؤدية إلى شمال لبنان اليوم الإثنين، بالأسر المغادرة بسبب العدوان الإسرائيلي المكثف على جنوب البلاد.

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من جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي أصبحت واضحة ويجب عدم تجاهلها أو السماح بها.

ولفت وزير الخارجية الإيراني في تصريح له، إلى أننا لن نظل غير مبالين وسنقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني.

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