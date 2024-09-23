رفعت سيد أحمد يكشف السيناريوهات الأربعة في ظل التصعيد بين حزب الله والاحتلال

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إن السيناريوهات القادمة فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل التصعيد بين حزب الله وإسرائيل سيكون عدم تأثر حزب الله بقتل قيادات الرضوان أو البيجر الذى انفجر، بل إن حزب الله سوف يزداد قوة وتماسكا، لأن اسرائيل تنظر الى حزب الله باعتباره جماعة مسلحة، في حين أن الحزب ينظر إلى نفسه كما يراه العالم حركة مقاومة للاحتلال تتجدد من نفسها بنفسها.

وأكد فى تصريح لـ “فيتو”، إذا ذهب جيل من المقاومة جاء جيل جديد يستكمل ما بدأه الجيل السابق، فحزب الله أسسه سيد عباس موسوي واستشهد، وجاء بعده حسن نصر الله، واستشهد قائد الرضوان وجاء بعده فؤاد شكر، أي أن المقاومة مستمرة، أما السيناريو الثاني فسيتنامى التصعيد بين إسرائيل وحزب الله حتى يصل الأمر إلى الحرب، ولكنها ستكون مقيدة، بمعنى أن اسرائيل لا تريد شن حرب برية شاملة على جنوب لبنان، فهى تريد أن تدخل إلى جنوب لبنان لأخذ 10 كيلو مترات، وامتداد 100 كيلو متر، ولن تستطيع ذلك، ولذلك سوف تصعد من ضرباتها الجوية واستخدام سلاح الاغتيالات.

حزب الله سيضرب مثلث الأسلحة الإسرائيلية شمال حيفا

وواصل حديثه قائلا: فى نفس الوقت حزب الله سوف يوجه ضربات مؤثرة ومؤلمة لإسرائيل عن طريق مثلث الأسلحة فى حيفا شمال إسرائيل، وهو ما يركز عليه حزب الله، وبالتالي الحرب بين حزب الله وإسرائيل ممتدة ولكنها ليست حربا برية.

الاستيلاء على الجليل لتحييد دور الطيران الإسرائيلى

وتابع: أما عن السيناريو الثالث هو أن يحتل حزب الله شمال إسرائيل، وهذا السيناريو ليس له علاقة بالقيادات القديمة لحزب الله، ولكن يدرسه القيادات الجديدة من خلال الاستيلاء على الجليل لتحييد دور الطيران الإسرائيلي، وبالتالي نحن أمام احتمالات تحرير الجليل الأعلى، وهذا الأمر سيكون مؤلم لإسرائيل.

أما السيناريو الرابع فهو ضرب تل أبيب مثلما ضربت إسرائيل بيروت، ففى حالة توسع إسرائيل بضرب مناطق حيوية فى بيروت، سيضرب حزب الله مطار بن جوريون وهذا ما تخشاه إسرائيل.