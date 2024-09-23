وزير دفاع الاحتلال: حسن نصر الله بات وحيدا بعد تصفية قادة حزب الله

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء اليوم الإثنين، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بات وحيدا بعد تصفية القادة العسكريين للجماعة اللبنانية.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، السبت، بأن 20 قائدا من "قوات الرضوان" التابعة لحزب الله قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ أكسيوس: كامل القيادة العليا لـ "قوة الرضوان" تم القضاء عليها.



العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.