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خارج الحدود

مصر تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وتحذر من حرب إقليمية شاملة

جانب من الهجوم الإسرائيلي
جانب من الهجوم الإسرائيلي على لبنان، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية، التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان، والعمليات العسكرية الموسعة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، من بينهم نساء وأطفال.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، عن خالص تضامنها مع لبنان وشعبه الشقيق، وعن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة رفضها التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه.

وسبق أن حذرت مصر من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن خطر توسعه بما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر البيان، أنه وبينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار في غزة، واحتواء المخاطر التي نتجت عن الحرب هناك، تدعو في هذا السياق القوى الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام.

كما دعت مصر، إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فورًا والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية، وإتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية، خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة.

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