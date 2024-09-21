السبت 21 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

أكسيوس: اغتيال 20 قائدا من "قوات الرضوان" في الضربة الإسرائيلية الأخيرة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي صباح اليوم السبت، بأن 20 قائدا من "قوات الرضوان" التابعة لحزب الله قتلوا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ أكسيوس: كامل القيادة العليا لـ "قوة الرضوان" تم القضاء عليها.

 

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية)، استهدفت الغارة الإسرائيلية "شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس".

وقالت الوكالة إن الغارة "جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".

 

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قوات الرضوان حزب الله قوة الرضوان ضاحية بيروت الجنوبية بيروت منطقة الجاموس

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