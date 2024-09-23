الإثنين 23 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بايدن: نعمل على احتواء التصعيد في لبنان

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعمل على احتواء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في لبنان.

العدوان الإسرائيلي علي لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد 356 شخصا وإصابة 1246 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق البلاد منذ صباح اليوم.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.

 

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