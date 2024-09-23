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خارج الحدود

تهدد بتفجير الوضع الإقليمي، أبو الغيط يُدين الغارات الإسرائيلية على لبنان

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الغارات والعمليات الإسرائيلية الموسعة ضد لبنان، والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى وإصابة الآلاف.

وأكد الأمين العام أن هذا التصعيد الخطير يُمثل اعتداء صارخًا على السيادة اللبنانية ويُهدد بتفجير الوضع الإقليمي على نحو ستكون تبعاته مؤلمة على الجميع.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة عن أبو الغيط قوله إن العالم، وبخاصة القوى الكبرى ذات التأثير، عليها تحمل مسئولياتها نحو وقف هذا الانزلاق الكارثي نحو الحرب الإقليمية الذي تدفع إليه القيادات الإسرائيلية لأهداف ذاتية، وغايات سياسية.

ودعا أبو الغيط مجلس الأمن لممارسة دوره والاضطلاع بمسئولياته نحو صون الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أنه لابد من التحرك الآن لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي، إذ لا يُمكن تكرار مأساة غزة في لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد مجددًا علي تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في مواجهة هذه الاعتداءات الاسرائيلية الاجرامية. 
 

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لبنان أحمد أبو الغيط الوضع الإقليمى

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