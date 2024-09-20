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خارج الحدود

استشهاد 9 أشخاص وإصابة 52 في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية،  على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية)، استهدفت الغارة الإسرائيلية "شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس".

وقالت الوكالة إن الغارة "جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف والصليب الأحمر والإطفاء التابعة للدفاع المدني هرعت إلى المكان المستهدف، وباشرت نقل الإصابات وسط انتشار للجيش اللبناني.

استشهد ما لا يقل عن  9 أشخاص على الأقل، وأصيب 57 آخرون، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، وفق حصيلة "أولية" نشرتها وزارة الصحة اللبنانية.

حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية علي لبنان

وأوردت الوزارة في بيان "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص"، مشيرة إلى أن المستشفيات "استقبلت حتى اللحظة 17 جريحا".

وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن الغارة الجوية الدقيقة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، استهدفت قياديا كبيرا في  حزب الله هو قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل.

ومن جهته أكد موقع واللا العبري، أن أحد الأهداف في الضربة الإسرائيلية في بيروت هو القائد العسكري البارز في حزب الله إبراهيم عقيل المطلوب من قبل الولايات المتحدة لتورطه في تفجيرات السفارة الأمريكية، وثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983.

وأشار الموقع إلى أن التقديرات الأولية تتحدث عن غارة دقيقة استهدفت اجتماعا لقيادات حزب الله في الضاحية الجنوبية، ما يرجح إصابة أو مقتل عدد منهم إضافة إلى عقيل.

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إسرائيل الجاموس الغارة الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت الصحة اللبنانية

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