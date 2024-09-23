أخبار مصر، "الزراعة" تعلن موعد انخفاض أسعار البيض، "الصحة" تكشف أسباب أزمة مياه الشرب في أسوان، استقرار في الأحوال الجوية الأسبوع الجاري

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الزراعة تكشف عن إجراء لخفض أسعار الدواجن والكتاكيت

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة:"حدث تراجع في أسعار الأعلاف بنسبة تقترب من 50% منذ فترة وهذا ما شجع العديد من المربين على زيادة نسبة الإدخالات وإسكان قطعانهم سواء بيض المائدة أو التسمين".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"رصدنا زيادة في أسعار الكتاكيت التسمين والبياض، وبالتالي فتحنا باب الاستيراد وتقدمت بعض الشركات ويتم السير في إجراءات لاستيراد اعداد من الكتاكيت لإنخفاض الأسعار".

وتابع: نعمل مع مباحث التموين وجهاز منع المنافسة والممارسات الاحتكارية وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضا في أسعار البيض والدواجن.

استقرار فى الأحوال الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع الجارى، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارًا، ليسود طقس حار رطب نهارًا معتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

شيخ الأزهر يكلف الدكتور محمد الجندي بمهام أمين مجمع البحوث الإسلامية

كلَّف فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

من جانبه هنأ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وأعرب المفتي عن خالص تهانيه وتبريكاته للدكتور الجندي، مشيرًا إلى أن تعيينه في هذا المنصب جاء بناءً على ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بكفاءته ومسيرته العلمية المتميزة. وأكد فضيلته أن هذا التكليف يعد تتويجًا لإخلاص الدكتور الجندي في خدمة العلم والدين.

وقال المفتي: "نسأل الله أن يوفق الدكتور الجندي في أداء هذه الأمانة الكبيرة، وأن يسدد خطاه ويوفقه لكل خير. وأن يجري على يديه البركة والنجاح في كل ما يقوم به من جهود لخدمة الأزهر الشريف وإثراء الفكر الإسلامي، بما يساهم في رفعة مصرنا الحبيبة وأزهرنا العريق".

وزير التموين يناقش تطوير منصات إلكترونية لشراء وتوزيع السلع الاستهلاكية

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مع شركة لتجارة التجزئة حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التجزئة والتجارة الإلكترونية، وكذلك كيفية استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الخدمات المقدمة.

وناقش الاجتماع أيضا، توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين حيث أن مجال العمل ممتد لربط موردي السلع الاستهلاكية بتجار التجزئة في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية باستخدام التقنيات الحديثة.

وتم الاتفاق على دراسة تطوير منصات إلكترونية تسهل من عملية شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة.

مصادر: البترول تبدأ سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع

تعمل وزارة البترول جاهدة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع وذلك لدفع تلك الشركات بالعمل علي تطوير المواقع والحقول العامله بها بهدف زيادة الإنتاج.

واكد مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ "فيتو" إن الحكومة نجحت في سداد نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات الأجانب لدى الحكومة البالغة نحو 3.2 مليار دولار.

واضاف أن الحكومة تسعى جاهدة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق برنامج زمني سريع فضلا عن تطبيق خطة لتشجيع الشركات العالمية على تسريع وتيرة البحث والاستكشاف بهدف زيادة الإنتاج وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج.

وأكد أن إعلان المهندس كريم بدوى وزير البترول خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج

تصدير جزء من الغاز الطبيعي لسداد ديون الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع

وصرح مصدر بوزارة البترول لـ "فيتو" أن هناك مقترحًا تدرسه الوزارة على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة للشركاء الأجانب، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي، وذلك ما أكده بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأضاف أن الحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ من مستحقات الشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات البترولية.

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن أسباب وصول بكتيريا الإيكولاي إلى مياه الشرب والتي تسببت في الإصابة بنزلات معوية بين أهالي أسوان.

وأكد وزير الصحة أن بكتيريا تسمى «الإيكولاي» وهي عدوى بكتيرية قولونية، وهذه السلالة من الميكروبات تنتقل نتيجة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.

وأوضح أنه في بعض الأحيان تسبب مرضا شديدًا خصوصا للمصابين بضعف المناعة، وتؤدي لتقلصات شديدة في المعدة وإسهال وقيء.

ولفت إلى أن الأعراض تتراوح من يوم لـ5 أيام، ويمكن أن تنتقل العدوى بين الأشخاص، ولذلك ينصح بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية للوقاية من العدوى بالبكتيريا، مشددا على أن الأزمة ستنتهى بالكامل خلال 7 أيام.

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس (فيديو)

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن توقعاته للانتخابات الأمريكية، ورأيه في الأفضل للمنطقة ما بين دونالد ترامب وكامالا هاريس

وقال "ساويرس" خلال تصريحات بـ"العربية بيزنس":"ترامب وكامالا هاريس ليسا الأفضل للمنطقة، لأن الشخصين ولاؤهما الأول والأخير لإسرائيل، وهما ينظران إلينا كمواطنين درجة ثانية "

وتابع ساويرس:"ترامب وكامالا هاريس بيبيعوا في حملاتهم الانتخابية مين عنده ولاء أكثر لإسرائيل، فبالنسبة لي أفضل الفكر الرأسمالي الذي يمثله ترامب عن الفكر الاشتراكي الذي تمثله هاريس، على الرغم من كل السيئات الموجودة عند ترامب وكلنا عارفينها، وهاريس أيضا لديها نواقص كثيرة، وأمريكا دايما بيجيبوا اتنين أوحش من بعض".