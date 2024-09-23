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أخبار مصر

وزير التموين يناقش تطوير منصات إلكترونية لشراء وتوزيع السلع الاستهلاكية

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، مع شركة لتجارة التجزئة حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التجزئة والتجارة الإلكترونية، وكذلك كيفية استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الخدمات المقدمة.

وناقش الاجتماع أيضا، توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات والخدمات الأساسية للمواطنين حيث أن مجال العمل ممتد لربط موردي السلع الاستهلاكية بتجار التجزئة في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية باستخدام التقنيات الحديثة.

وتم الاتفاق على دراسة تطوير منصات إلكترونية تسهل من عملية شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، باستخدام شبكة التوزيع التابعة للوزارة.

 

 

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التجارة الالكترونيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين السلع الاستهلاكية

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