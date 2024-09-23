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أخبار مصر

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن توقعاته للانتخابات الأمريكية، ورأيه في الأفضل للمنطقة ما بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

انتماء هاريس وترامب لإسرائيل

وقال "ساويرس" خلال تصريحات بـ"العربية بيزنس":"ترامب وكامالا هاريس ليسا الأفضل للمنطقة، لأن الشخصين ولاؤهما الأول والأخير لإسرائيل، وهما ينظران إلينا كمواطنين درجة ثانية ".
 

 

الفارق بين هاريس وترامب

وتابع ساويرس:"ترامب وكامالا هاريس بيبيعوا في حملاتهم الانتخابية مين عنده ولاء أكثر لإسرائيل، فبالنسبة لي أفضل الفكر الرأسمالي الذي يمثله ترامب عن الفكر الاشتراكي الذي تمثله هاريس، على الرغم من كل السيئات الموجودة عند ترامب وكلنا عارفينها، وهاريس أيضا لديها نواقص كثيرة، وأمريكا دايما بيجيبوا اتنين أوحش من بعض".
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