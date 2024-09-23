من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن توقعاته للانتخابات الأمريكية، ورأيه في الأفضل للمنطقة ما بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

انتماء هاريس وترامب لإسرائيل

وقال "ساويرس" خلال تصريحات بـ"العربية بيزنس":"ترامب وكامالا هاريس ليسا الأفضل للمنطقة، لأن الشخصين ولاؤهما الأول والأخير لإسرائيل، وهما ينظران إلينا كمواطنين درجة ثانية ".



الفارق بين هاريس وترامب