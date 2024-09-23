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أخبار مصر

مصادر: البترول تبدأ سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع

شركات البترول الأجنبية،
شركات البترول الأجنبية، فيتو

تعمل وزارة البترول جاهدة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع وذلك لدفع تلك الشركات بالعمل علي تطوير المواقع والحقول العامله بها  بهدف زيادة الإنتاج.

 واكد مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ "فيتو"  إن الحكومة نجحت في سداد نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات الأجانب لدى الحكومة البالغةنحو3.2مليار دولار.

واضاف  أن الحكومة تسعى جاهدة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق برنامج زمنى سريع فضلا عن تطبيق خطة لتشجيع الشركات العالمية على تسريع وتيرة البحث والأستكشاف بهدف زيادة الإنتاج وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج. 

واكد  أن إعلان المهندس كريم بدوى وزير البترول خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج

تصدير جزء من الغاز الطبيعي لسداد ديون الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع 

 

وصرح مصدر بوزارة البترول لـ "فيتو" أن هناك مقترح تدرسة  الوزارة  على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة للشركاء الأجانب، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي، وذلك ما أكده  بيان صادر عن مجلس الوزراء.

واضاف أن لحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ من مستحقات الشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات البترولية.

 

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استكشافات البترول الشركات الاجنبيه الغاز الطبيعي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء س كريم بدوي زيادة الإنتاج وزارة البترول

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