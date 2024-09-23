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أخبار مصر

استقرار فى الأحوال الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأسبوع الجارى، حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا، ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية


وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأسبوع:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32:34

درجة الحرارة المحسوسة:34:36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28:30

درجة الحرارة المحسوسة: 31: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35:37

درجة الحرارة المحسوسة:39:37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33:35

درجة الحرارة المحسوسة: 35:37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37:39

درجة الحرارة المحسوسة: 38:41

 

 

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