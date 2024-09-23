جيش الاحتلال يعلن استهداف العاصمة بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل أنه يستهدف حاليا العاصمة اللبنانية بيروت.

وقصف الجيش الإسرائيلي أهدافا في ضاحية بيروت الجنوبية. وكانت غارات إسرائيلية جديدة استهدفت الاثنين مناطق في شرق لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد جولة قصف مماثلة صباحا.

وأوردت الوكالة أن “غارات معادية استهدفت مرتفعات السلسلة الشرقية في بعلبك” وعددا من القرى في المنطقة، إضافة إلى مدينة الهرمل.

وقال سياسي إسرائيل إن هدف العمليات العسكرية إجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود

أكد مصدر سياسي إسرائيلي، إن الهدف من العمليات التي تنفذها قوات الاحتلال هو إجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود.

ونقلت القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: إن هدف قوات الاحتلال تغيير ميزان القوى بالشمال، وإجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود، قائلا إذا لم يفهم حزب الله بالقوة فسوف يفهم بمزيد من القوة.