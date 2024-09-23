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ثقافة وفنون

نانسي عجرم تعلق على أحداث لبنان: "اللي عم يصير جنون"

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن ألمها الشديد بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: "يارب إللي عم يصير عنا جنون. كل شبر من أرضنا من الجنوب للشمال منحطه قدامك.. خلّي عينك علينا".

 

تشييع عناصر حزب الله شهداء تفجيرات البيحر

وشهدت لبنان مؤخرا موجة من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.

 

 

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