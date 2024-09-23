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أخبار مصر

هيئة الدواء: ضبط مصنع غير مرخص للمستحضرات الصيدلية بالعاشر من رمضان

مخزن يبيع أدوية غير
مخزن يبيع أدوية غير مرخص
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تمكن التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مكان غير مرخص، عبارة عن ٣ طوابق، بتصنيع بعض المستحضرات الصيدلية بمنطقة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

 

إدارة منشأة بدون ترخيص لمخزن غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط  عدة مخالفات، منها إدارة منشأة بدون ترخيص لمخزن  غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية، والقيام بتعبئة وتصنيع المستحضرات طبية، وضبط كمية  من المستحضرات الطبية داخل المخزن مجهولة المصدر بدون فواتير، والمواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير، كميات  من الجراكن والعبوات الفارغة التي تستخدم في التعبئة، ووجود ماكينة تعبئة، خمسة تانكات تحضير مواد خام، وميزان، وماكينة إنتاج.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر  والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بالصيادلة والمواطنين التواصل معها، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي من خلال الضغط على الرابط التالي:
 

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

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