وزير الصحة اللبناني: 5 آلاف مصاب خلال أسبوع جراء العدوان الإسرائيلي

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، مساء اليوم الإثنين، تسجيل نحو 5000 إصابة خلال أسبوع واحد بسبب العدوان الإسرائيلي علي البلاد، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

تغيير ميزان القوى في الشمال

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من غرفة التحكم الرئيسة في وزارة الحرب بتل أبيب، مساء اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال على أعتاب أيام معقدة.

وبحسب القناة ١٢ العبرية، أضاف نتنياهو: "نحن لا ننتظر التهديد بل نسبقه وقد وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية