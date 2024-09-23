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خارج الحدود

وزير الصحة اللبناني: 5 آلاف مصاب خلال أسبوع جراء العدوان الإسرائيلي

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، مساء اليوم الإثنين، تسجيل نحو 5000 إصابة خلال أسبوع واحد بسبب العدوان الإسرائيلي علي البلاد، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

تغيير ميزان القوى في الشمال

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من غرفة التحكم الرئيسة في وزارة الحرب  بتل أبيب، مساء اليوم الإثنين، إن دولة الاحتلال على أعتاب أيام معقدة.

وبحسب القناة ١٢ العبرية، أضاف نتنياهو: "نحن لا ننتظر التهديد بل نسبقه وقد وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال وهذا بالضبط ما نفعله".

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