الحكومة تبدأ معاقبة سارقي التيار الكهربائي.. وقف صرف السلع التموينية لـ300 ألف مواطن.. حرمان 18 ألف مزارع من الأسمدة المدعمةـ.. والوزارة: لا تهاون مع المخالفين

بدأت الحكومة تنفيذ خطة رفع الدعم عن المواطنين من سارقي التيار الكهربائي، وذلك بناء على القائمة التي أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الضبطيات الرسمية لمحاضر سرقة التيار، والتي يتم ضبطها بواسطة رجال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد منحهم الضبطية القضائية، وعناصر شرطة الكهرباء بوزارة الداخلية.

وقف صرف دعم الأسمدة لـ18 ألف مزارع

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة عن حوالي 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.

وأضافت وزارة الزراعة في بيان صحفي أمس الجمعة: إنها تقوم بالتنسيق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التمويني عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.

والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع على مدار الساعة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية، ويوجه قيادات الوزارة بالإزالة الفورية لحالات التعدي مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي.

وقف الخدمات التموينية لسارقي التيار الكهرباء

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بالنسبة لحذف 300 ألف فرد من الدعم لسرقتهم التيار الكهربائي سيتم تعليق تقديم الخدمات التموينية سواء دعم الخبز أو سلع التموين، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة ونهائية.

حالات وقف البطاقات التموينية

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي بسرقة مواطن للكهرباء سوف يتم وقف الدعم عنه، وذلك تنفيذا للقرارات التي حددتها الوزارة لوقف صرف السلع التموينية لـ14 فئة يتم وقف بطاقات التموين الخاصة بهم، وهي كالتالي:

- سرقة التيار الكهربائي.

- تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

- امتلاك سيارات حديثة.

- مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.

- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.

- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

- تسديد قيمة مضافة مرتفعة، وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقدم بطلب لحذفه من البطاقة.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرجا على البطاقة.

- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

خطة الكهرباء لمواجهة سرقة الكهرباء

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة لن تتهاون مع أي مواطن يسرق التيار الكهربائي أو يستولي عليه بطريقة غير شرعية، وطالبت المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم بمختلف الجهات مع الإسراع في التصالح علي المخالفات الموجودة.

وأضافت المصادر أن وزارة التموين بصدد مخاطبة وزارة الزراعة لإرسال قائمة بأسماء المزارعين الذين يتعدون على مهمات الكهرباء من خلال قيامهم بتحرير محاضر سرقات التيار ضدهم لإدراجهم في قائمة المواطنين الممنوعين من صرف السلع التموينية نتيجة ارتكابهم أخطاء تؤدي إلى وقف بطاقات التموين.